Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Yayınlanma: 02.05.2023 - 17:55

Güncelleme: 02.05.2023 - 17:55

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında çarşamba günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli takımda kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, İsmail Yüksek ve Enner Valencia kadroya dahil edilmedi.

FENERBAHÇE SİVAS DEPLASMANINDA

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Luan Peres, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Ezgjan Alioski, Willian Arao, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Arda Güler, Emre Mor, Diego Rossi, Serdar Dursun, Joshua King, Michy Batshuayi, Joao Pedro.