Jorge Jesus Diego Rossi ve Kim Min-Jae'nin satılmasını istemiyor

03 Haziran 2022 Cuma, 11:25

Fenerbahçe’de ve tüm futbol kamuoyunda büyük bir ilgiyle takip edilen anlaşma nihayet gerçekleşti. Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe ile 1 sezon için anlaşmaya vardı.

FB TV aracılığıyla sarı-lacivertli taraftarlara seslenen Jorge Jesus, şampiyonluk sözü verdi ve şu ifadeleri kullandı: “Ben ve ekibim biliyoruz ki Fenerbahçe taraftarları çok tutkulu. Bizi uzun zamandır bekliyorlar. Tutkunun çok fazla olduğu çok büyük bir takımda çalışacağız. Fenerbahçe’yi şampiyon yapmaya geldim. Çünkü Fenerbahçe 8 senedir şampiyon olamıyor. Bunu başaracağız. Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalacağız. Fenerbahçe’de olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe taraftarlarından binlerce mesaj aldım. Fenerbahçe tutkudur. Ben de hayatınızın bir parçası olacağım. Sizlerin kulübe olan aşkınızı ve fedakarlığınızı ben de göstermek istiyorum. Sizler bana bu duyguları göstereceksiniz. Yaşa Fenerbahçe!”

ROSSI VE KIM MIN JAE'YE DİKKAT ÇEKTİ

Milliyet'in haberine göre, 2022-2023 sezonunda mutlaka şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus’un kadro planlamasında Kim Min Jae ve Diego Rossi’nin yeri çok önemli.

Özellikle Kim’in ayrılmasını istemeyen Jesus, her iki yıldızın da Katar’da 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde yapılacak 2022 Dünya Kupası’na Fenerbahçe formalarıyla gitmelerinin önemli olduğuna inanıyor.