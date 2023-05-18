Fenerbahçeli Lincoln Henrique'den anlamlı hareket!

Yayınlanma: 18.05.2023 - 17:05

Güncelleme: 18.05.2023 - 17:05

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği ve Sevilla maçında sakatlanarak sezonu kapatıp ameliyat olan Lincoln Henrique ve eşi Adriana Muller'den alkışlık hareket geldi.

Çift, küçük oğulları Henrico'nun doğum gününü kimsesiz çocuklarla birlikte kutladı.

Fenerbahçe temalı doğum gününde çocuklara hediyeler dağıtıldı.