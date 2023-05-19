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Fenerbahçeli Luan Peres'in 7 yıllık özlemi sona erdi

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor'un karşılaştığı maçta sarı-lacivertlilerin defans oyuncusu Luan Peres, 7 yıl sonra ilk golünü Trabzonspor'a karşı kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2023 - 11:38
Fenerbahçeli Luan Peres'in 7 yıllık özlemi sona erdi
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Fenerbahçeli futbolcu Luan Peres, 7 yıl süren hasretini Trabzonspor maçında dindirdi.

Süper Lig'in 34. hafta maçında Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin defansı Luan Peres, takımının ikinci golünü kaydetti.

Peres, kariyerinde uzun bir aradan sonra ilk golünü atmış oldu. 

Luan Peres

Fenerbahçe'de sakatlık sonrası ilk maçına çıkan 28 yaşındaki oyuncu, Miha Zajc'ın asisti ile Uğurcan Çakır'ın kalesini fethetti.

2016 YILINDAN SONRA İLK KEZ 

Peres, kariyerinde 2016 yılından sonra ilk kez gol sevinci yaşadı. Brezilyalı oyuncu en son golünü ülkesinin takımı Portuguesa'da atmıştı. 


Luan Peres trabzonspor fenerbahçe

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