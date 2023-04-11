Fenerbahçeli Miha Zajc bu sezon golleri ikiledi
Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Sloven oyuncu Miha Zajc bu sezon ikinci golünü kaydetti.
Fenerbahçe'ye Fatih Karagümrük karşısında ilk golünü kaydeden Miha Zajc, bu sezonki ikinci golünü kaydetti.
İLK GOLÜNÜ ADANA DEMİRSPOR'A ATMIŞTI
Maça ikinci yarının başında giren Zajc'ın ceza yayı önünden çektiği sert şutla buldu. 51. dakikada savunmadan seken topa gelişine vurarak üst ağlara gönderen Zajc, bu sezon ligdeki ikinci golünü kaydetti.
Sloven oyuncu bu sezonki ilk Süper Lig golünü ise, ligin ilk yarısındaki Adana Demirspor maçında atmıştı.
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