Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki'den Erden Timur'a Nicolo Zaniolo yanıtı

Yayınlanma: 11.04.2023 - 09:25

Güncelleme: 11.04.2023 - 09:25

Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Selahattin Baki, açıklamalarında Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un Nicolo Zaniolo transferi ile ilgili açıklamalarına da cevap verdi. Baki, "Bunlar birçok yöneticinin, futbolla alakalı görev alan yöneticilerin ellerinde. Bazen menajerlerin bazen kulüp yetkililerinin fiyat artırmak için teklifleri attıkları doğrudur. Bizde de Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray antetli bir sürü var. Ama bunu canlı yayında, bu şekilde, böyle bir zafermiş gibi masaya koymak da büyük bir raconsuzluk bana göre. Biz hiçbir zaman bu toplara girmedik, Fenerbahçe olarak da girmeyiz" dedi.

Selahattin Baki

NE OLMUŞTU?

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, önceki günlerde canlı yayına katılarak Nicolo Zaniolo'nun transfer belgelerini paylaşmıştı. Erden Timur, ayrıca Fenerbahçe'nin İtalyan yıldız için kendilerinden daha fazla teklif yaptığını söylemiş ve bununla ilgili de belge paylaşmıştı. Erden Timur, o açıklamasında, "Fenerbahçe'nin Icardi ve Zaniolo için ne teklif ettiğinin belgeleri var. Edep öyle bir şeydir. Efendilikten ses etmiyoruz. Bari ses etmeyin. Bir başarı varsa, niye bunu kaşınıyorsunuz?" sözlerini sarf etmişti.

Erden Timur