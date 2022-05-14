Fenerbahçeli Osayi Samuel, Premier Lig ekiplerinin radarında

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 15:27

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki Nijeryalı yıldızı Bright Osayi-Samuel, bu sezon sağ bek bölgesinde gösterdiği performans ile İngiliz kulüplerinin dikkatini üzerine çekti.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Osayi-Samuel ile Everton, Brentford, Southampton ve West Ham United ilgileniyor. Yıldız oyuncunun çok yönlü oyunu ve patlayıcı gücünün Premier Lig ekipleri tarafından beğenildiği ve bu ekiplerin sezon sonunda Osayi-Samuel için hamle yapmayı planladığı ifade edildi.

Bu sezon aldığı "hücumcu kanat bek" rolüyle oldukça iyi performans gösteren 24 yaşındaki oyuncu, çıktığı 41 resmi maçta 2 gol 5 asistlik katkı gösterdi.