Fenerbahçeli oyuncu Ferdi Kadıoğlu birçok mevkide görev yaptı
Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'de en iyi dönemini yaşıyor. İsmail Kartal’ın önemli kozu olan 22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
Fenerbahçe’nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu bu sezon takımın bir numaralı jokeri oldu. Pereira’nın göreve gelmesiyle parlayan Ferdi, Sarı-Lacivertlilerdeki en iyi dönemini yaşıyor. İsmail Kartal’ın önemli kozu olan 22 yaşındaki futbolcunun F.Bahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Kulüple Ferdi arasında yeniden anlaşma sağlanacak gibi görünüyor. Sağ bek, sol bek, sağ açık, sol açık ve orta sahanın merkezinde görev alan Ferdi, bu sezon 28 resmi maçta 2 gol attı, 2 asist yaptı.
Altay formda BAŞLADI
Konyaspor maçında omzunda kırık oluşan ve ameliyat edilen kaleci Altay Bayındır, hem fiziksel hem mental açıdan sahalara formda döndü. Her fırsatta sahada ve salonda çalışmaya çaba gösteren Altay, sürekli takım arkadaşlarıyla beraberdi. Bu durum Altay’ın hazır olmasını sağladı. Bayındır, Giresun maçında ilk yarıda 4, ikinci devrede 1 önemli kurtarış yaptı.
SERDAR DURSUN DÖNÜYOR
Elmacık kemiği kırılan Serdar Dursun’a platin takılmayacak. Dursun, yapılan özel maskeyi yüzüne takarak forma giyebilecek.
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