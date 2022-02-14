Fenerbahçe geçen sezonun gerisinde

KUPADA ERKEN ELENDİ

Fenerbahçe 2020-2021 sezonunda Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde Başakşehir’e uzatmalarda 2-1 yenilerek elenirken, bu sezon ise son 16 turunda Kayserispor’a 1-0 mağlup olarak geçtiğimiz sezona göre kupaya da erken veda etti.