Fenerbahçeli Rodrigo Becao: 'Son karar hocamızın'

Yayınlanma: 20.09.2023 - 16:58

Güncelleme: 20.09.2023 - 16:58

Fenerbahçe'nin stoperi Rodrigo Becao, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Nordsjaelland maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Rodrigo Becao, "Takım arkadaşlarımın hepsi kaliteli, iyi oyuncular. Aramızdaki uyumdan en çok Fenerbahçe'nin fayda görmesi bizi mutlu ediyor. Bence hala gelişecek yolumuz var. Üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. Bizim amacımız takıma yardım etmek ve kazanabildiğimiz kadar her maçı kazanmak" ifadelerini kullandı

"SON KARAR HOCAMIZIN"



Brezilyalı futbolcu, "Udinese'de 5 yıl boyunca hep sağda oynadım. Udinese ve CSKA'da sağ tarafta oynadım. Brezilya'da sol tarafta oynadım. Ama hangi tarafta oynadığımın benim için bir önemi yok. Hocamız nerede ihtiyaç duyarsa, ben elimden geleni yaparım. Hangi tarafta rahat ettiğimiz sorarsanız, sağ taraf derim ama son karar hocamızın" dedi.