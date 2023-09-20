Fenerbahçe'de Miguel Crespo imzaya yakın!

Yayınlanma: 20.09.2023 - 12:58

Güncelleme: 20.09.2023 - 12:58

Fenerbahçe, Miguel Crespo ile yeni sözleşme için yaptığı görüşmede son aşamaya geldi.

FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI

27 yaşındaki futbolcunun menajeri, sarı-lacivertli yönetimle sürdürdüğü temasların ardından salı günü Portekiz’e döndü. Fenerbahçe ile Crespo’nun büyük oranda anlaştığı öğrenildi.

Miguel Crespo

CRESPO'YA ZAM

Portekizli oyuncunun menajeri, gelecek hafta ayrıntılar için tekrar İstanbul’a gelecek. Crespo’nun yıllık ücretine ciddi zam yapılacak.

Crespo, geçen sezon 37 maçta giydiği Fenerbahçe forması ile 3 gol ve 4 asist kaydetmişti.