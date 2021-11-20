Fenerbahçeli sanatçı Fazıl Say'dan 6 gol vurgulu derbi mesajı
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Fenerbahçeli sanatçı Fazıl Say'ın dev derbi öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Fenerbahçe ile ilgili paylaştığı mesajlar ve videolar ile gündemden düşmüyor.
Son olarak espirili bir derbi paylaşımında bulunan Say şu ifadeleri kullandı: “Fenerbahçemizin estetik ve şiirsellik dolu futbolunu, 6 golle süsleyeceğinden, armoni ve melodilerinde ruhumuza bahar esintilerini getireceğinden adım gibi eminim”
(Wolfgang Amadeus Mozart)
( tercümesi; hocam 6-0 yeneriz diyor)
GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ
NEF Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Meler'in yardımcılıklarını Emre Eyidoğan ile Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Erkan Özdamar olacak.
Sezona iyi bir başlangıç yapan ve 8. hafta sonunda liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, ligde daha sonra oynadığı 4 maçta ise sadece 1 puan toplayabildi.
Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemde deplasmanda Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor'a mağlup olurken, iç sahada Aytemiz Alanyaspor'a yenildi. Fenerbahçe, tek puanını ise evinde Yukatel Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada alabildi.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde 3 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan kaleci Altay Bayındır ile Enner Valencia ve Luiz Gustavo, mücadedele takımını yalnız bırakacak.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe'nin Galatasaray karşılaşmasında muhtemel 11'i ise şöyle:
Berke Özer, Tisserand (Novak), Kim, Szalai, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun (Berisha).
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