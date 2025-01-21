Fenerbahçeli sporcu Vedia Nil Apak Bolu'daki yangında hayatını kaybetti
Fenerbahçe yüzme şubesinin sporcusu Vedia Nil Apak ve annesinin, Bolu Kartalkaya'da bulunan otelde çıkan yangında hayatını kaybettiği açıklandı.
Fenerbahçe yüzme şubesinin sporcusu Vedia Nil Apak ve annesinin Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybettiği açıklandı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangın sonucu kaybettiğimiz tüm canlarımız için ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
Yangında Fenerbahçe Yüzme Şubemizin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Sporcumuz, evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'a Allah'tan rahmet; Babası Değerli Kongre Üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere tüm aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: #Vedia Nil Apak #fenerbahçe #Yangın
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