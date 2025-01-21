UEFA'dan Fenerbahçe - Olympique Lyon maçına İtalyan hakem!

Yayınlanma: 21.01.2025 - 13:17

Güncelleme: 21.01.2025 - 13:17

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe'nin 23 Ocak Perşembe günü Fransız ekibi Olympique Lyon'u konuk edeceği maçı İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre müsabakada Sozza'nın yardımcılıklarını, Alberto Tegoni ve Giorgio Peretti üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise yine İtalya Futbol Federasyonu'ndan Matteo Marchetti olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda Paolo Mazzoleni, AVAR'da ise Daniele Doveri görev yapacak.