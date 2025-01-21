İtalyanlar duyurdu: İşte Fenerbahçe'nin Strahinja Pavlovic teklifi!

Yayınlanma: 21.01.2025 - 14:30

Güncelleme: 21.01.2025 - 14:30

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için şartları zorladığı Sırp stoper Strahinja Pavlovic için Milan'a yaptığı teklif ortaya çıktı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Strahinja Pavlovic için Milan kulübüne 20 milyon Euro bonservis artı bonus maddeler içeren bir teklifte bulundu.

Habere göre; Alman ve İngiliz kulüplerinin de ilgilendiği Pavlovic, kısa süre içinde geleceğine dair kararını verecek.

TADIC DEVREYE GİRDİ

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı habere göre; Dusan Tadic vatandaşı Strahinja Pavlovic'i aradı ve Fenerbahçe ile İstanbul'daki yaşamı anlattı. Tadic, olumlu referans verdi.

ÖNCEKİ TEKLİF 18 MİLYON EURO'YDU

Fenerbahçe yönetimi, Pavlovic için Milan'ın kapısını çalmış ve 18 milyon Euro'luk teklif yapmıştı.

23 yaşındaki 1.94 cm boyundaki defans oyuncusunun kendileri için değerinin yüksek olduğuna dikkat çeken Milan CEO'su Giorgio Furlani, sarı-lacivertli yönetimin önerdiği rakamın beklentilerinin çok altında kaldığına vurgu yapmıştı.

18 MİLYON EURO ÖDENDİ

Milan, 23 yaşındaki Pavlovic'i 2024 yaz transfer döneminde Salzburg'tan 18 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı.

Güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olarak gösterilen Sırp stoperin Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

23 MAÇTA FORMA GİYDİ

Milan'da bu sezon 23 maçta süre bulan Pavlovic, 1 kez gol sevinci yaşadı.