Fenerbahçeli taraftarlar Ali Şansalan'a tepki gösterdi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda sahasında Royal Antwerp'i konuk ediyor. Sarı-lacivertli taraftarlar maçın öncesinde hakem Ali Şansalan'a tepki gösterdi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü haftasında, Belçika temsilcisi Royal Antwerp ile mücadele ediyor. Ülker Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayan maçta Rus hakem Sergei Ivanov düdük çaldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Trabzonspor maçına ilk 11'de başlayan Novak ve Rossi'nin yanı sıra UEFA kadrosuna bildirilmeyen Crespo'nun yerine Tisserand, Sosa ve Berisha'ya ilk 11'de görev verdi. Pereira, Royal Antwerp karşısına Altay- Tisserand, Kim Min-jae, Szalai, Gustavo, Osayi-Samuel, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Berisha ve Valencia ilk 11'iyle çıktı.
ALİ ŞANSALAN'A TEPKİ
Sarı-lacivertli taraftarlar, Antwerp maçı öncesinde hakem Ali Şansalan’a tepki gösterdi. Ülker Stadyumu’nun büyük bir bölümünü dolduran taraftarlar ligde oynanan Trabzonspor mücadelesinde düdük çalan hakem Ali Şansalan aleyhinde tezahüratlar yaptı.
NE OLMUŞTU?
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Sarı-lacivertlilerin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae 23. dakikada ikinci sarı kartla kırmızı karttan oyun dışı kalarak takımını 10 kişi bırakmıştı. Zorlu maçın ardından Fenerbahçe cephesi, hakem Ali Şansalan'a büyük tepki göstermişti.
Video Haberler
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
En Çok Okunan Haberler
- Diyanet’ten baldız fetvası
- Özdemir Bey’in cenazesindeki pankartlar
- Hande Fırat'ın acı günü
- Millet İttifakı genişliyor
- Dolar ve avro fırladı
- Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber
- AKP’nin kurucusunun kızına FETÖ affı
- Erdoğan'ı köşeye sıkıştıracak sonuç
- Faiz kararı öncesi kritik dolar tahmini
- TÜGVA’nın musluğu Öğüt’e de akmış... İşte aylık kazancı!