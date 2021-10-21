Fenerbahçeli taraftarlar Ali Şansalan'a tepki gösterdi

21 Ekim 2021 Perşembe, 19:56

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü haftasında, Belçika temsilcisi Royal Antwerp ile mücadele ediyor. Ülker Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayan maçta Rus hakem Sergei Ivanov düdük çaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Trabzonspor maçına ilk 11'de başlayan Novak ve Rossi'nin yanı sıra UEFA kadrosuna bildirilmeyen Crespo'nun yerine Tisserand, Sosa ve Berisha'ya ilk 11'de görev verdi. Pereira, Royal Antwerp karşısına Altay- Tisserand, Kim Min-jae, Szalai, Gustavo, Osayi-Samuel, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Berisha ve Valencia ilk 11'iyle çıktı.

ALİ ŞANSALAN'A TEPKİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, Antwerp maçı öncesinde hakem Ali Şansalan’a tepki gösterdi. Ülker Stadyumu’nun büyük bir bölümünü dolduran taraftarlar ligde oynanan Trabzonspor mücadelesinde düdük çalan hakem Ali Şansalan aleyhinde tezahüratlar yaptı.

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Sarı-lacivertlilerin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae 23. dakikada ikinci sarı kartla kırmızı karttan oyun dışı kalarak takımını 10 kişi bırakmıştı. Zorlu maçın ardından Fenerbahçe cephesi, hakem Ali Şansalan'a büyük tepki göstermişti.