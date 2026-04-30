Derbide kırmızı kart görmüştü: Fenerbahçeli Ederson'un cezası belli oldu!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray derbisinde kırmızı kart görmüş ve PFDK'ye sevk edilmişti.

PFDK, tecrübeli kaleciye verilen cezayı açıkladı.

EDERSON'UN CEZASI BELLİ OLDU

Disiplin kurulunun açıklamasına göre Ederson 3 maç men cezası aldı. Derbide çift sarı karttan kırmızı kart görerek 1 maç daha cezalı duruma düşen Ederson, önümüzdeki 4 resmi müsabakada görev yapamayacak

PFDK'nin açıklaması şu şekilde:

"FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu EDERSON SANTANA DE MORAES’in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu EDERSON SANTANA DE MORAES’in, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

EDERSON HANGİ MAÇLARDA OYNAMAYACAK?

Toplamda 4 maç men cezası alan Ederson, Süper Lig'in kalan haftalarında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de kalan maçları şu şekilde:

Süper Lig 32. Hafta: Başakşehir

Süper Lig 33. Hafta: Konyaspor (d)

Süper Lig 34. Hafta: Eyüpspor