Fenerbahçeli Willian Arao'ya Brezilya'dan talip
Brezilya Ligi ekibi Corinthians'ın Fenerbahçeli futbolcu Willian Arao'ya talip olduğu ileri sürüldü.
İsmail Kartal'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği Willian Arao'ya eski kulübü Corinthians talip oldu.
Brezilya basınındaki haberlere göre; kadrosunu güçlendirmek isteyen Sao Paulo ekibi, Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusuna göz koydu.
Willian Arao
LUXEMBURGO ÇOK İSTİYOR
Haberde; teknik direktör Vanderlei Luxemburgo'nun Arao'yu çok istediğine vurgu yapıldı. Sarı-lacivertlilerin, 3 milyon Euro civarında bir teklif gelmesi halinde sambacının satışına onay vereceği belirtildi.
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