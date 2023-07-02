Fenerbahçeli Willian Arao'ya Brezilya'dan talip

Brezilya Ligi ekibi Corinthians'ın Fenerbahçeli futbolcu Willian Arao'ya talip olduğu ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.07.2023 - 15:52
Fenerbahçeli Willian Arao'ya Brezilya'dan talip
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İsmail Kartal'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği Willian Arao'ya eski kulübü Corinthians talip oldu.

Brezilya basınındaki haberlere göre; kadrosunu güçlendirmek isteyen Sao Paulo ekibi, Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusuna göz koydu.

Willian Arao

LUXEMBURGO ÇOK İSTİYOR

Haberde; teknik direktör Vanderlei Luxemburgo'nun Arao'yu çok istediğine vurgu yapıldı. Sarı-lacivertlilerin, 3 milyon Euro civarında bir teklif gelmesi halinde sambacının satışına onay vereceği belirtildi.


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