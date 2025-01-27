Fenerbahçeli yıldız için flaş iddia: 'Bundan sonra oynama şansı kalmadı'

Yayınlanma: 27.01.2025 - 12:08

Güncelleme: 27.01.2025 - 12:08

Tugay Kerimoğlu, Fenerbahçe'nin Göztepe galibiyetini TRT Spor'da değerlendirdi.

Szymanski'nin sol tarafta oynamasının Fenerbahçe'ye zarar verdiğini ifade eden Tugay Kerimoğlu, "Maximin etkisi yaratır mı yaratmaz mı soru işareti" dedi.

Göztepe'yi tebrik eden Kerimoğlu, İzmir temsilcisinin ilk yarına oyununu Fenerbahçe'ye kabul ettirdiğini söyledi.

Fenerbahçe'nin ikinci yarının başında bulduğu golle seyirciyi oyuna kattığını dile getiren Kerimoğlu, "Değişiklikler Fenerbahçe'nin oyununda etkili oldu. İlk golden sonra Fenerbahçe'nin kendi oyununu Göztepe'ye kabul ettirdiğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin oyun formasyonuna da değinen Tugay Kerimoğlu, "Fenerbahçe takımı 3'lü oynamayacak belli oluyor bu. Bariz şekilde bazı problemlerin olduğu bölgeler çıkıyor karşısına. Nedir? Rakibin agresif oyununda senin etkisizliğin. Yeni gelen stoperlerle 3'lü oynayıp oynayamayacağına Jose Mourinho cevap verecek" dedi.

3-4-1-2 formasyonunda Dusan Tadic'in rolüne değinen Kerimoğlu, "Tadic'in bundan sonraki süreçte 2 santrforun arkası oynama şansı kalmadı" şeklinde konuştu.