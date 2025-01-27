Spor yazarları Fenerbahçe - Göztepe maçını yorumladı: 'Bu galibiyet Fenerbahçe'ye başka bir hava katacak'
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi 3-2 yendi. Karşılaşmanın ardından spor yazarları sarı-lacivertli takımın performansını ve mücadeleyi yorumladı.
"MÜTHİŞ İKİNCİ YARI"
Arif Kızılyalın: Müthiş maçtı. İlk yarıda durgun, pozisyon bulmakta zorlanan F.Bahçe önünde ne yaptığını bilen bir Göztepe izledik. Romulo ve Juan ile topu tutup rakibin oyun kurmasına engel oldular. Bu taktik Amrabat’ı hataya zorladı. Gol de benzer hatayla geldi. 2. yarı roller değişti söz F.Bahçe’nindi. Tribündeki Mourinho takımın yürüyerek oynadığını gördü, Kostic-Maximin değişikliği sihirli değnek gibi geldi. Savunmanın ilk hatasında En-Nesyri skoru dengeledi. Tempo ve coşku Nesyri ile galibiyet golünü getirdi. Ardından Oğuz farkı açtı. Maç bitti derken Göztepe’nin Miroshi ile farkı indirmesi heyecanı artırsa da hata yapmadı ev sahibi. Son yılların en iyi geri dönüşünü yapan F.Bahçe şampiyonluk umudunu sürdürdü. (Cumhuriyet)
"12. ADAMA ALKIŞ"
Hilmi Türkay: F.Bahçe yıllardır şampiyon olamıyor, transferin haddi hesabı yok. Teknik direktör değişimi sayısız. En son Mourinho geldi, bir artı olmadı. Oynattığı futbol keyif vermiyor, F.Bahçe 2 pas dahi yapamıyor. Her bir oyuncu tel tel dökülüyor. Göztepe’nin ilk yarı 5 net pozisyonu var, biri gol. F.Bahçe sadece iki kez rakip kalede göründü. Ayıp oluyor! Futbolcular parasını gününde alıyor, biraz formaya saygı! Taraftara yazık değil mi? Tribünler, soyunma odasına gittiklerinde ve ikinci yarı başlarken futbolcuları ateşlemese takım yine yerinde sayardı! Helal olsun 12. Adama... Galibiyette Maximin ile Kostic’in 46’da oyuna girmesinin payı da var. Oyun değişti. Golleri atan Nesyri’ye ve Oğuz’a bravo. Göztepe çok iyi takım. (Cumhuriyet)
"BU GALİBİYET FENERBAHÇE'YE BAŞKA BİR HAVA KATACAK"
Engin Kehale: Rakibinin çektiği şahı gören Mourinho, mat olmaya yaklaşmışken karşı hamlesini yaptı. Saint-Maximin’i sahaya atıp Szymanski’yi ön tarafa aldı ve 4’lü savunmaya döndü.
Kadıköy’de rakibini ringin köşesine sıkıştıran ev sahibi, üst üste yumruklarla Stoilov’un öğrencilerini abandone etti. Deplasman ekibi 10 dakikalık bu kaostan kurtulduğunda, skor tabelasında 3-1’lik Fenerbahçe üstünlüğü vardı.
Maç önü planıyla ilgili eleştirilebilecek her şey, devre arası değişiklikleri ve ikinci yarıdaki geri dönüş ile hayal kırıklığından umuda dönüştü. Taktik teknik elbette konuşulur, ancak zihinsel olarak Jose Mourinho ve öğrencilerinin Göztepe karşısında maç içindeki dönüşümü, camiaya bambaşka bir hava katacak. Orası kesin. (Hürriyet)
"MOURINHO'NUN HATALARI BİTMİYOR"
Ömer Üründül: Mourinho, öylesine büyük teknik adam yanlışlıkları yapıyor ki inanmak mümkün değil. Göztepe fizik açıdan ligin en güçlü takımı. Tempolu oynuyorlar, takım presi yapıyorlar ve hiç yorulmuyorlar. Böyle bir rakip karşısında çift santrforla çıkıyorsun, arkalarında da yürüyen Tadic. Bir büyük hata daha var; Oğuz iyi bir kanat forveti ama 3-4-1-2 düzeninin orta kenarında yapısı itibarıyla başarılı olamaz. Hiç karşı kale tehdit edilemedi. Tek yarım pozisyon devrenin son saniyesinde geldi. En büyük şans, devrenin tek farklı skor dezavantajıyla bitmesiydi.
İkinci yarı değişikliklerle başladı. Çok erken bir şans golü umut verdi. Kısa süre sonra En-Nesyri'den mükemmel bir kafa golü geldi. Hemen sonrasında da Oğuz sağ çaprazdan bir füze çıkardı. Buna rağmen maçın sonu fark bire indikten sonra sıkıntılarla geçti. Bunun en önemli nedeni, yine Mourinho'ydu. Bir santrforu çıkarıp ortaya Mert Hakan takviyesi yapmayı düşünmedi. O kritik son dakikalarda yeni stoper Carlos'u da ilk defa sahaya sürdü. (Sabah)
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