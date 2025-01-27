Eski hakemler Fenerbahçe - Göztepe maçını değerlendirdi: Oğuz Aydın'ın golünden önce faul var mı?

Yayınlanma: 27.01.2025 - 10:13

Güncelleme: 27.01.2025 - 10:13

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını yayıncı kuruluş ekranlarında Trio ekibi değerlendirdi. İşte Trio ekibinin maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ın kararlarıyla ilgili yorumları.

9. dakikada Szymanski ile Nielsen arasındaki pozisyon için yorumunuz nedir?

Bülent Yıldırım: "İlk dakikadan itibaren Nielsen o eşleşmede kusurlu taraftı. Topa vurdu, evet ama topa vururken rakibi açısından bir kontrolsüzlük oluşturdu mu? Krampon sanırım omuz civarına geldi. Bir temas var ama sarı kartı gerektirecek bir temas olmadığını gördüm. Ekstra bir şey yakalayamadım."

"İlk dakikadan itibaren Nielsen o eşleşmede kusurlu taraftı. Topa vurdu, evet ama topa vururken rakibi açısından bir kontrolsüzlük oluşturdu mu? Krampon sanırım omuz civarına geldi. Bir temas var ama sarı kartı gerektirecek bir temas olmadığını gördüm. Ekstra bir şey yakalayamadım." Deniz Çoban: "Faul verilebilir belki. Oyuncu ayağını topa savurdu. Kırmızı çorap da sakınmak için büküyor. Önlenemez temas da denilebilir. Temastan kaçınıyor. Ben burada hakemi kararını eleştiremem. Şunu eleştirebilirim ama, Szymanski'nin kafasına darbe olmadan kafasını tutması."

"Faul verilebilir belki. Oyuncu ayağını topa savurdu. Kırmızı çorap da sakınmak için büküyor. Önlenemez temas da denilebilir. Temastan kaçınıyor. Ben burada hakemi kararını eleştiremem. Şunu eleştirebilirim ama, Szymanski'nin kafasına darbe olmadan kafasını tutması." Bahattin Duran: "Nielsen'in topa vurduktan sonra, kramponları sırt bölgesine gelmiş. Ama ben de kulak bölgesini görmedim. Net bir şekilde gelmiş. Buna faul de verebilirmiş hakem."

14. dakikada Nielsen'in Szymanski'ye müdahalesinde kart çıkmalı mıydı?

Deniz Çoban: "Burada faul doğru. Gecikmiş bir hamle var. Sarı kartı düşünmeyiz ama hakemin bu eşleşmenin farkında olup uyarması güzel."

"Burada faul doğru. Gecikmiş bir hamle var. Sarı kartı düşünmeyiz ama hakemin bu eşleşmenin farkında olup uyarması güzel." Bülent Yıldırım: "Faul yeterli. Çok küçük bir kontak var. Hakemin de bu eşleşmenin farkında olduğunu belirten ve Nielsen'e yaptığı genel uyarı doğru."

"Faul yeterli. Çok küçük bir kontak var. Hakemin de bu eşleşmenin farkında olduğunu belirten ve Nielsen'e yaptığı genel uyarı doğru." Bahattin Duran: "Ben sizinle aynı fikirdeyim."

19. dakikada Nielsen - Szymanski mücadelesinde kart gerekli miydi?

Bülent Yıldırım: "Artık burada hakemin sarı kartını kullanması gerekiyor. Şahsi uyarı yaptınız, genel uyarı yaptınız. Szymanski topu kurtarmış, gidiyor. Sportmenliğe aykırı bir faul. Yoksa kontrolsüz bir faulden bahsetmiyorum. Ancak oyun kurallarını sürekli ihlalden sportmenliğe aykırı olduğunu düşünüyorum ve sarı kart görmesi gerektiğini düşünüyorum."

"Artık burada hakemin sarı kartını kullanması gerekiyor. Şahsi uyarı yaptınız, genel uyarı yaptınız. Szymanski topu kurtarmış, gidiyor. Sportmenliğe aykırı bir faul. Yoksa kontrolsüz bir faulden bahsetmiyorum. Ancak oyun kurallarını sürekli ihlalden sportmenliğe aykırı olduğunu düşünüyorum ve sarı kart görmesi gerektiğini düşünüyorum." Deniz Çoban: "Aklın yolu bir."

"Aklın yolu bir." Bahattin Duran: "Elin uygunsuz kullanımı. Gelip yüzüne vurmuyor ama eliyle yaptığı bir faul var. Uyarı da yaptıktan sonra hakem sarı kart göstermedi. Benim için de artık sarı kart olurmuş bu pozisyon."

Miroshi'nin gördüğü sarı kart doğru mu?

Deniz Çoban: "Sivasspor maçında da konuşmuştuk. Dün göstermedi. Burada gösteriyor hakem. Doğrusu bu. Bu haftanın hikayesini sorsanız hakemler açısından bana, aynı haftanın farklı maçlarda hakemlerin tutarsız kararlarıydı derim."

Bülent Yıldırım: "Doğru bir sarı kart. Bırakıp gitse tamam ama ısrarlı devam ediyor."

Bahattin Duran: "Benim için de doğru bir sarı kart. Net bir sarı kart."

Göztepe'nin golünden önce Szymanski - Nielsen pozisyonunda faul var mı?

Bülent Yıldırım: "Yardımcının önünde Szymanski yerde kaldı. Devam etti. Ona bakacağız. Bence faul yok. İlk önce yükseldiler. Göztepeli oyuncu daha iyi yükseldi ve topa vurdu. Daha zayıf olan ve geç kalan Szymanski, topla oynamasına rağmen Nielsen'in burada bir faulü söz konusu değil."

"Yardımcının önünde Szymanski yerde kaldı. Devam etti. Ona bakacağız. Bence faul yok. İlk önce yükseldiler. Göztepeli oyuncu daha iyi yükseldi ve topa vurdu. Daha zayıf olan ve geç kalan Szymanski, topla oynamasına rağmen Nielsen'in burada bir faulü söz konusu değil." Deniz Çoban: "Faul yok."

"Faul yok." Bahattin Duran: "Benim için de herhangi bir ihlal yok Göztepe'nin golünden önce. Gol nizami."

Dakika 33'te Dzeko'ya yapılan faulde kart çıkar mı?

Bülent Yıldırım: "Burada karta gerek var. İkinci tamamlayıcı hareketle kolu kontrolsüz kullanıp, ekstra bir hareketle Dzeko'ya vurdu. Bu pozisyon sportmenliğe aykırı bir faul. Sarı kart gerektirirdi."

"Burada karta gerek var. İkinci tamamlayıcı hareketle kolu kontrolsüz kullanıp, ekstra bir hareketle Dzeko'ya vurdu. Bu pozisyon sportmenliğe aykırı bir faul. Sarı kart gerektirirdi." Deniz Çoban: "Benim için hem sportmenliğe aykırı hareket hem de kontrolsüz. İkisi de var. Net bir sarı kart."

"Benim için hem sportmenliğe aykırı hareket hem de kontrolsüz. İkisi de var. Net bir sarı kart." Bahattin Duran: "Sarı kartsız geçecek bir pozisyon değil. Çok net bir sarı kart. Net bir sarı kart atlandı."

34. dakikada Oğuz'un rakibine müdahalesi var mı, faul kararı doğru mu?

Deniz Çoban: "Yine yardımcı hakem yardım ediyor. Etkilediğini düşünmüyorum ama bu benim fikrim. Yardımcı hakem faul diyebilir. Ona itiraz edemem."

"Yine yardımcı hakem yardım ediyor. Etkilediğini düşünmüyorum ama bu benim fikrim. Yardımcı hakem faul diyebilir. Ona itiraz edemem." Bülent Yıldırım: "Katılıyorum. Bence etkili bir itme yok. Ancak yardımcı hakem önlü - arkalı pozisyon olduğu için faul diye bayrak çekmiş. Yapacak bir şey yok."

"Katılıyorum. Bence etkili bir itme yok. Ancak yardımcı hakem önlü - arkalı pozisyon olduğu için faul diye bayrak çekmiş. Yapacak bir şey yok." Bahattin Duran: "Bence de biraz basit oldu. Elini koymuş ama eli hisseden oyuncu hemen bırakmış. Hücum faul kolay veriliyor."

36. dakikada Romulo ofsayt mı, devam eden pozisyonda bariz gol şansı olur mu? |

Bülent Yıldırım: "Bedensel olarak rakip kaleye daha yakın. Bu top doğrudan gelirse ofsayt. Ardından Djiku bilerek, kontrollüye benzeyen ancak yan top ve mesafeli olduğu için yana doğru kaykılarak bence bilerek kontrollü olmayan, yoruma açık bir baş darbesinde bulundu. O yüzden kalkan ofsayt bayrağının doğru olduğunu düşünüyorum. Ofsayt olmasaydı, devam eden pozisyonda arkadan itme var. Umut vaat eden atağın engellenmesi faul ve sarı kart olurdu."

"Bedensel olarak rakip kaleye daha yakın. Bu top doğrudan gelirse ofsayt. Ardından Djiku bilerek, kontrollüye benzeyen ancak yan top ve mesafeli olduğu için yana doğru kaykılarak bence bilerek kontrollü olmayan, yoruma açık bir baş darbesinde bulundu. O yüzden kalkan ofsayt bayrağının doğru olduğunu düşünüyorum. Ofsayt olmasaydı, devam eden pozisyonda arkadan itme var. Umut vaat eden atağın engellenmesi faul ve sarı kart olurdu." Deniz Çoban: "Bu kontrollü bir bilerek oynama değil. Ofsayt doğru. Taca doğru giden bir pozisyon. Kademesine girecek oyuncu var. Ofsayt olmasa bile bariz gol şansı olmazdı."

Dakika 39 Djalma, Dzeko'nun hızlı serbest vuruş kullanmasını engelliyor mu?

Deniz Çoban: "Bazı hususlar vardır. Sahadaki bir FIFA hakeminin bunları idare etmeye çalışmasını ben anlamam. Hakemlerden kartlardan tasarruf etmesi istenir ama onlar bunlar değildir. Serbest vuruş yönetimi vardır. Bir oyuncu serbest vuruşu çabuk kullanmak istiyorsa, 9.15'ten yakın olan oyuncu açılmak için vakit bulamamışsa, olduğu yerde hareketsiz kalırsa ve serbest vuruşu engellemeye çalışmıyorsa hakem oyunu devam ettirir. Fakat oyuncu, çabuk kullanmak niyetindeyken, koşarak topun önüne gelen, serbest vuruş kullanılırken ayağını sağa sola açarak engellemeye çalışan bir oyuncu sportmenlik dışı davranıştan suçludur ve sarı kartla cezalandırılır. Hem uzaktan geliyor hem de ayağını açarken engelliyor. Kitabın orta yerinden sarı kart."

"Bazı hususlar vardır. Sahadaki bir FIFA hakeminin bunları idare etmeye çalışmasını ben anlamam. Hakemlerden kartlardan tasarruf etmesi istenir ama onlar bunlar değildir. Serbest vuruş yönetimi vardır. Bir oyuncu serbest vuruşu çabuk kullanmak istiyorsa, 9.15'ten yakın olan oyuncu açılmak için vakit bulamamışsa, olduğu yerde hareketsiz kalırsa ve serbest vuruşu engellemeye çalışmıyorsa hakem oyunu devam ettirir. Fakat oyuncu, çabuk kullanmak niyetindeyken, koşarak topun önüne gelen, serbest vuruş kullanılırken ayağını sağa sola açarak engellemeye çalışan bir oyuncu sportmenlik dışı davranıştan suçludur ve sarı kartla cezalandırılır. Hem uzaktan geliyor hem de ayağını açarken engelliyor. Kitabın orta yerinden sarı kart." Bülent Yıldırım: "Net sarı kart. Aktif olarak oyunun hızlı başlamasını engelliyor. Serbest vuruşun tekrarı ve sarı kart görmesi gerekiyor."

"Net sarı kart. Aktif olarak oyunun hızlı başlamasını engelliyor. Serbest vuruşun tekrarı ve sarı kart görmesi gerekiyor." Bahattin Duran: "Oyuncular da farkında. Net bir sarı kart."

Djalma'nın Oğuz'a müdahalesinde kart çıkar mıydı?

Bülent Yıldırım: "Hep söylediğimiz bir şey var, topla oynamış olmak hareketin sonuçlarından sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Topu vurduktan sonra daha küçülme şansı varken, evet amacı vurmak değildi, Oğuz da oraya doğru ivmelenmişti. Ben sarı kart diyorum. Bu uzattığı ayak, rakibinin suratına gelse kırmızı kart olur. Bu haliyle kesinlikle sarı kart gerekiyor. Topa vurdum diye ayağınızı orada bırakamazsınız."

"Hep söylediğimiz bir şey var, topla oynamış olmak hareketin sonuçlarından sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Topu vurduktan sonra daha küçülme şansı varken, evet amacı vurmak değildi, Oğuz da oraya doğru ivmelenmişti. Ben sarı kart diyorum. Bu uzattığı ayak, rakibinin suratına gelse kırmızı kart olur. Bu haliyle kesinlikle sarı kart gerekiyor. Topa vurdum diye ayağınızı orada bırakamazsınız." Deniz Çoban: "Yardımcı hakem verdirtti. Hocam bu harekette oyuncu geliyor, ayak gidiyor. Bu kalkan ayak inecektir diye bir şey icat ettiler. IFAB'ın sayfasında duruyor. Oyuncu topla oynadıktan sonraki hamlelerinden sorumludur. Ben oradaki ifadeyi doğru kabul ediyorum. Minimum faul. Bence sarı kart ama oyun devam ediyor."

"Yardımcı hakem verdirtti. Hocam bu harekette oyuncu geliyor, ayak gidiyor. Bu kalkan ayak inecektir diye bir şey icat ettiler. IFAB'ın sayfasında duruyor. Oyuncu topla oynadıktan sonraki hamlelerinden sorumludur. Ben oradaki ifadeyi doğru kabul ediyorum. Minimum faul. Bence sarı kart ama oyun devam ediyor." Bahattin Duran: "Ayağını çekebilir mi topa vurduktan sonra, çekme gayretinde mi? Bu sarı kart."

Dakika 48 Nielsen'in Szymanski'ye müdahalesinde kart çıkmalı mıydı?

Bülent Yıldırım: "Hocam daha ne olacak? Faulün kendisinden bağımsız, oyun kurallarını sürekli ihlalden sarı kart."

"Hocam daha ne olacak? Faulün kendisinden bağımsız, oyun kurallarını sürekli ihlalden sarı kart." Deniz Çoban: "Artık burada sarı kart olsun. Aynı oyuncu aynı oyuncuya kaç kez faul yapacak?"

"Artık burada sarı kart olsun. Aynı oyuncu aynı oyuncuya kaç kez faul yapacak?" Bahattin Duran: "Nielsen'in kesinlikle sarı kart görmesi gerekiyordu. İkinci sarı kart olur muydu?"

"Nielsen'in kesinlikle sarı kart görmesi gerekiyordu. İkinci sarı kart olur muydu?" Deniz Çoban: "İkinci sarı kart olmazdı.

"İkinci sarı kart olmazdı. Bahattin Duran: "Maçın hikayesinde sarı kart."

Dakika 49 Dennis'in gördüğü sarı kart doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Hocam bu da yanlış oldu. Ne kontrolsüz faul var ne taktik faul var ne umut vaat eden atağın engellenmesi söz konusu. Kör alanda yapılan bir faul, Szymanski'nin omzuna bir müdahale böyle sarı kart olmaz."

"Hocam bu da yanlış oldu. Ne kontrolsüz faul var ne taktik faul var ne umut vaat eden atağın engellenmesi söz konusu. Kör alanda yapılan bir faul, Szymanski'nin omzuna bir müdahale böyle sarı kart olmaz." Deniz Çoban: "Faulü tartışırız. Kart hiç aklıma gelmez."

"Faulü tartışırız. Kart hiç aklıma gelmez." Bahattin Duran: "Sarı kart gösterilecek maddelerden hiçbirisine uyduramadım. Benim için de yanlış bir sarı kart oldu."

Oğuz Aydın'ın golünden önce faul var mı?

Bülent Yıldırım: "Burada bir faul varsa. Siyah-beyaz nitelikte bir faul varsa VAR hakemi buna müdahale edebilirdi. Burada ne olmuş? Çağlar, topu alırken küçük bir kontakt oluşuyor. Kramponunu ucu, rakibinin kramponunun üzerinde bir görüntü var. Atak fazıyla ilgili değerlendirmemi yaptım, içinde olduğunu düşünüyorum. VAR hakemi müdahalesini gerektiren bir müdahale bence yok. Takdir yetkim burada faul olmadığı yönünde. Hakemin kararının doğru olduğunu düşünüyorum. Bence faul yok. Çağlar bu ayağını niye büktü, basmak için mi, basmamak için mi?"

"Burada bir faul varsa. Siyah-beyaz nitelikte bir faul varsa VAR hakemi buna müdahale edebilirdi. Burada ne olmuş? Çağlar, topu alırken küçük bir kontakt oluşuyor. Kramponunu ucu, rakibinin kramponunun üzerinde bir görüntü var. Atak fazıyla ilgili değerlendirmemi yaptım, içinde olduğunu düşünüyorum. VAR hakemi müdahalesini gerektiren bir müdahale bence yok. Takdir yetkim burada faul olmadığı yönünde. Hakemin kararının doğru olduğunu düşünüyorum. Bence faul yok. Çağlar bu ayağını niye büktü, basmak için mi, basmamak için mi?" Deniz Çoban: "Hakemin takdir yetkisinde. Bence VAR karışmaz ama ben bu temasın faul olduğunu düşünüyorum. Şurada yerdeki destek ayağına, kramponunun ucuyla basıyor. Bence faul. Bülent Hocama göre değil. O yüzden VAR karışmaz. Bence faul diyorum. Böyle bir pozisyon için asla hakemi eleştiremem. Pozisyonun şekli itibariyle ile çok rahat yakalanacak bir pozisyon değil."

"Hakemin takdir yetkisinde. Bence VAR karışmaz ama ben bu temasın faul olduğunu düşünüyorum. Şurada yerdeki destek ayağına, kramponunun ucuyla basıyor. Bence faul. Bülent Hocama göre değil. O yüzden VAR karışmaz. Bence faul diyorum. Böyle bir pozisyon için asla hakemi eleştiremem. Pozisyonun şekli itibariyle ile çok rahat yakalanacak bir pozisyon değil." Bahattin Duran: "Bence de ayağının ucu takılıyor ama ben de faul olmadığını düşünüyorum. Devam kararı doğru. Faul bile çıksa VAR müdahalesi çıkmayacağını anlattılar. Devam kararının doğru buluyorum. Golün nizami olduğunu düşünüyorum."

70. dakikada Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Sandro Zufic'in kırmızı kartı doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Biraz öncekine benzer bir şey olduğunu düşündü sanıyorum Sandro Zufic. İtiaz etti ve bayağı da uzattı. Burada hiç öyle bir şey yok. Tam aksine, topa vurduktan sonra dikkatsiz davranan Fenerbahçeli oyuncu. Ayağına basılması söz konusu değil. Hocanın gördüğü kırmızı kart doğru."

"Biraz öncekine benzer bir şey olduğunu düşündü sanıyorum Sandro Zufic. İtiaz etti ve bayağı da uzattı. Burada hiç öyle bir şey yok. Tam aksine, topa vurduktan sonra dikkatsiz davranan Fenerbahçeli oyuncu. Ayağına basılması söz konusu değil. Hocanın gördüğü kırmızı kart doğru." Deniz Çoban: "Bu hareketi kırmızı kart. Önce sarı kart gösteriyor, sonra atıyor. Attığında ne yapıyor, aynı hareketi yapıyor. Birinci sarı kart gördüğü hareket ile kırmızı kart gördüğü hareket aynısı bence. İki hareketin ne farkı var?"

"Bu hareketi kırmızı kart. Önce sarı kart gösteriyor, sonra atıyor. Attığında ne yapıyor, aynı hareketi yapıyor. Birinci sarı kart gördüğü hareket ile kırmızı kart gördüğü hareket aynısı bence. İki hareketin ne farkı var?" Bahattin Duran: "Sonuçta kırmızı kart doğru."

Dakika 90 Oğuz Aydın'ın sarı kart yeterli mi?

Bülent Yıldırım: "Tartışmasız doğru. Fazlası gerekmez."

"Tartışmasız doğru. Fazlası gerekmez." Deniz Çoban: "Tartışmasız."

"Tartışmasız." Bahattin Duran: "Çok net bir sarı kart".

Göztepe'nin son dakikalardan taç atışı için yorumunuz nedir?