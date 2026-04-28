Fenerbahçeli yıldız Marco Asensio'dan Domenico Tedesco'ya veda paylaşımı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a 3-0 mağlup olmasının ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırdı.
Sarı-lacivertli ekibin ayrılığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilmesi sonrası İspanyol yıldız Marco Asensio'dan İtalyan çalıştırıcı ile ilgili paylaşım geldi.
'SİZİNLE ÇALIŞMAK BİR ZEVKTİ'
Asensio paylaşımında, "Sizinle çalışmak bir zevkti. Gelecek için size en iyi dileklerimi sunuyorum. Teşekkür ederim!" ifadelerini kullandı.
