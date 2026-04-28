Fenerbahçeli yıldız Marco Asensio'dan Domenico Tedesco'ya veda paylaşımı

28.04.2026 15:21:00
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ile yolların ayrılması sonrası Marco Asensio'dan açıklama geldi. İspanyol yıldız sosyal medya hesabından İtalyan hocayla ilgili paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a 3-0 mağlup olmasının ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırdı. 

Sarı-lacivertli ekibin ayrılığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilmesi sonrası İspanyol yıldız Marco Asensio'dan İtalyan çalıştırıcı ile ilgili paylaşım geldi.

'SİZİNLE ÇALIŞMAK BİR ZEVKTİ'

Asensio paylaşımında, "Sizinle çalışmak bir zevkti. Gelecek için size en iyi dileklerimi sunuyorum. Teşekkür ederim!" ifadelerini kullandı.

İşte Marco Asensio'nun Domenico Tedesco paylaşımı:

Image

Almanya'da gündem Domenico Tedesco: 'Sadece iki maç kaybetmiş olsa da...' Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı. Tedesco'nun ayrılığı Alman basınında geniş yankı uyandırdı.
Domenico Tedesco ile yollar ayrılmıştı: Fenerbahçe'de teknik direktörlük için iki aday Fenerbahçe'de yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıların ardından Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yolların ayrıldığı açıklandı. Sarı-lacivertli ekibin, Tedesco'nun yerine 2 teknik direktör adayı belirlediği iddia edildi.
Ayrılık sonrası ilk açıklama: Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe itirafı! Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yolların ayrıldığı teknik direktör Domenico Tedesco'dan ilk açıklama geldi. Tedesco, "Henüz erken bir sözleşme uzatma ihtimalini konuşuyorduk" dedi.