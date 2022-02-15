Fenerbahçeli yıldız oyuncuda sevindiren gelişme
UEFA Konferans Ligi'nde 17 Şubat'ta Çekya takımı Slavia Prag ile mücadele edecek Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Mesut Özil, takım ile çalışmalara başladı.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Slavia Prag ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-lacivertli ekipte, Mesut Özil takımla çalıştı.
Can Bartu Tesislerinde koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman; çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla sona erdi.
GZT Giresunspor ile oynanan maçta ilk 11’de görev alan oyuncular antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken 2’nci bölümünde rejenerasyon çalışmaları yaptı.
SAKAT OYUNCULARDA SON DURUM
14 Şubat'ta yapılan antrenmanda Mesut Özil takımla birlikte çalışırken, Filip Novak saha çalışmalarına başladı. Serdar Dursun günü bireysel çalışmalarla tamamlarken; Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci, tedavi programları ile noktaladı.
Sarı-lacivertli ekip, Slavia Prag maçının hazırlıklarını 15 Şubat'ta yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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