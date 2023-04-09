Fenerbahçeli Arda Güler'e İtalyan kancası

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 20:23

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 20:26

İtalya Serie A'da liderliğini sürdüren Napoli, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Napoli'nin en büyük hedeflerinden birisinin ise Fenerbahçeli Arda Güler olduğu iddia edildi.

Arda Güler

KIM VE KVARATSKHELIA ÖRNEĞİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Kim Min-Jae ve Kvhicha Kvaratskhelia transferlerindeki başarıdan çok memnun olan Napoli'de, sportif direktör Cristiano Giuntoli'nin Arda Güler'in peşinde olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ise yeniden Napoli'nin gündemine gelmiş bir diğer isim. Napoli'nin yaklaşık 20 milyon Euro'luk bir bütçe ayırdığı Arda Güler'e Barcelona'nın ilgisi olduğu belirtiliyor.

TRANSFERDE RAKİBİ BARCELONA

Haberde, Napoli'nin Arda Güler'i Barcelona'ya kaptırmak istemediği ve bu yüzden genç oyuncunun transferini bir an önce bitirmek için çalışmalarda bulunduğu ifade edildi. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 23 maça çıkan Arda Güler, bu maçlarda 4 gol 3 asist kaydetti.