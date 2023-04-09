Fenerbahçeli Arda Güler'e İtalyan kancası
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli'nin, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgilendiği öne sürüldü.
İtalya Serie A'da liderliğini sürdüren Napoli, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Napoli'nin en büyük hedeflerinden birisinin ise Fenerbahçeli Arda Güler olduğu iddia edildi.
Arda Güler
KIM VE KVARATSKHELIA ÖRNEĞİ
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Kim Min-Jae ve Kvhicha Kvaratskhelia transferlerindeki başarıdan çok memnun olan Napoli'de, sportif direktör Cristiano Giuntoli'nin Arda Güler'in peşinde olduğu ifade edildi.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ise yeniden Napoli'nin gündemine gelmiş bir diğer isim. Napoli'nin yaklaşık 20 milyon Euro'luk bir bütçe ayırdığı Arda Güler'e Barcelona'nın ilgisi olduğu belirtiliyor.
TRANSFERDE RAKİBİ BARCELONA
Haberde, Napoli'nin Arda Güler'i Barcelona'ya kaptırmak istemediği ve bu yüzden genç oyuncunun transferini bir an önce bitirmek için çalışmalarda bulunduğu ifade edildi. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 23 maça çıkan Arda Güler, bu maçlarda 4 gol 3 asist kaydetti.
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