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Sarı lacivertli ekibin yöneticileri açıkladı... Fenerbahçe'den Lucas Vazquez kararı!

Sarı lacivertli ekibin yöneticileri açıkladı... Fenerbahçe'den Lucas Vazquez kararı!

20.06.2025 09:44:00
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DHA
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Sarı lacivertli ekibin yöneticileri açıkladı... Fenerbahçe'den Lucas Vazquez kararı!

Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek Lucas Vazquez ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilmişti. Sarı lacivertli ekibin yöneticileri, İspanyol oyuncuyla ilgilenmediklerini açıkladı.

Fenerbahçeli yöneticiler, son günlerde ismi Fenerbahçe ile anılan 33 yaşındaki İspanyol oyuncu Lucas Vazquez ile ilgilenmediklerini belirtti.

Sarı-lacivertli ekibin yöneticileri Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanan Basketbol Süper Ligi final serisi 2’nci maçının devre arasında Real Madrid forması giyen Lucas Vazquez ile ilgilenmediklerini belirtti. 

Yöneticiler, yakınlarında bulunan taraftarlara bu bilgiyi verirken Sarı-lacivertlilerin mutlu olacağı isimlerin geleceğini de ekledi.


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