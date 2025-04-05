Mourinho'dan takıma neşter: Trabzon maçında 3 kesik!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun Galatasaray mağlubiyetinin ardından takıma neşteri vurmaya hazırlandığı ve 3 futbolcuyu yedek kulübesine çekeceği iddia edildi.

Mourinho'dan takıma neşter: Trabzon maçında 3 kesik!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.04.2025 - 09:44

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, Süper Lig'de Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho bu karşılaşmada, Galatasaray maçında forma giyen 3 futbolcuyu yedek kulübesine çekmeye hazırlanıyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, Jose Mourinho, Trabzonspor maçında İrfan Can Eğribayat, Talisca ve Çağlar Söyüncü'ye ilk 11'de şans vermeyecek.

Deneyimli çalıştırıcının bu isimler yerine Livakovic, Mert Müldür ve Dzeko'ya formayı vermesi bekleniyor.

PFDK'ye sevk edilen Fred'in yerine de Tadic'e şans vermeyi planlayan Mourinho, Szymanski'yi ise 8 numara pozisyonunda oynatmayı düşünüyor.


Etiketler: #jose mourinho #fenerbahçe #trabzonspor

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