Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 16:11

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 16:11

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 19 Mart Pazar günü deplasmanda Alanyaspor ile oynayacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Kadroda Attila Szalai, Luan Peres, Lincoln Henrique, Nazım Sangare ve Michy Batshuayi yer almadı.

İşte sarı-lacivertlilerin kadrosu: