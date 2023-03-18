Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda 5 futbolcu yer almadı.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 19 Mart Pazar günü deplasmanda Alanyaspor ile oynayacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Kadroda Attila Szalai, Luan Peres, Lincoln Henrique, Nazım Sangare ve Michy Batshuayi yer almadı.
İşte sarı-lacivertlilerin kadrosu:
C. Alanyaspor maçı kamp kadromuz. #ALYvFB pic.twitter.com/caXUz82ZBO— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 18, 2023
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