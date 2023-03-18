İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı! Kasımpaşa: 1 - Ümraniyespor: 1

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 15:57

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 15:57

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa evinde Ümraniyespor'u konuk etti. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da birer puanın sahibi oldu.

Kasımpaşa'nın golü 29. dakikada M.Fall'dan gelirken; Ümraniyespor'un golü 41. dakikada A.Mrsic'ten geldi.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 26'ya, Ümraniyespor ise 22'ye yükseltti.