İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı! Kasımpaşa: 1 - Ümraniyespor: 1
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında istanbul derbisinde Kasımpaşa ile Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa evinde Ümraniyespor'u konuk etti. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da birer puanın sahibi oldu.
Kasımpaşa'nın golü 29. dakikada M.Fall'dan gelirken; Ümraniyespor'un golü 41. dakikada A.Mrsic'ten geldi.
Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 26'ya, Ümraniyespor ise 22'ye yükseltti.
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