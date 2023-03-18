İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı! Kasımpaşa: 1 - Ümraniyespor: 1

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında istanbul derbisinde Kasımpaşa ile Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 15:57
İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı! Kasımpaşa: 1 - Ümraniyespor: 1
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa evinde Ümraniyespor'u konuk etti. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da birer puanın sahibi oldu.

Kasımpaşa'nın golü 29. dakikada M.Fall'dan gelirken; Ümraniyespor'un golü 41. dakikada A.Mrsic'ten geldi.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 26'ya, Ümraniyespor ise 22'ye yükseltti.


kasımpaşa Ümraniyespor Spor Toto Süper Lig

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