Fenerbahçe'nin Alassane Plea ile anlaştığı iddiası
Süper Lig ekibi Fenerbahçe iddiaya göre, Borussia Mönchengladbach forması giyen Alassane Plea ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.
Sporx’in haberine göre sarı-lacivertliler, bir süredir adı gündemde yer alan ve Nice'in de ilgilendiği Alassane Plea ile büyük oranda anlaşma sağladı.
BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO
Fenerbahçe, Fransız futbolcuyla el sıkışmasının ardından önümüzdeki süreçte Borussia Mönchengladbach ile pazarlık masasına oturacak. Alman ekibi, sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan 29 yaşındaki oyuncusu için 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.
GEÇEN SEZON 10 GOL ATTI
Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösterilen Alassane Plea, geçen sezon Borussia Mönchengladbach'ta çıktığı 36 maçta 10 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.
Plea, santrforun yanı sıra hücum hattının kanatlarında da forma giyebiliyor.
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