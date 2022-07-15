Fenerbahçe'nin Alassane Plea ile anlaştığı iddiası

Süper Lig ekibi Fenerbahçe iddiaya göre, Borussia Mönchengladbach forması giyen Alassane Plea ile anlaşma sağladı.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2022 Cuma, 16:01
Fenerbahçe'nin Alassane Plea ile anlaştığı iddiası
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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Sporx’in haberine göre sarı-lacivertliler, bir süredir adı gündemde yer alan ve Nice'in de ilgilendiği Alassane Plea ile büyük oranda anlaşma sağladı.

BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Fransız futbolcuyla el sıkışmasının ardından önümüzdeki süreçte Borussia Mönchengladbach ile pazarlık masasına oturacak. Alman ekibi, sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan 29 yaşındaki oyuncusu için 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.

GEÇEN SEZON 10 GOL ATTI

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösterilen Alassane Plea, geçen sezon Borussia Mönchengladbach'ta çıktığı 36 maçta 10 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.

Plea, santrforun yanı sıra hücum hattının kanatlarında da forma giyebiliyor.


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