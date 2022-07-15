Fenerbahçe'nin Jason Denayer'i gündemine aldığı iddiası
Kim Min-Jae'nin satışı için Rennes'le anlaşan Fenerbahçe'nin Jason Denayer ile ilgilendiği iddia edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin satışı için Rennes ile anlaşmasının ardından savunmaya takviye için harekete geçti.
Sarı-lacivertliler, daha önce Galatasaray'la, bu hafta ise Trabzonspor ile görüşen Jason Denayer'i gündemine aldı.
FENERBAHÇE TEKLİF YAPACAK
Sporx’in haberine göre, son olarak Fransa'da Lyon forması giyen ve sözleşmesi bittiği için bonservisi elinde bulunan 28 yaşındaki Belçikalı savunma oyuncusu için Fenerbahçe teklif yapma kararı aldı.
Fenerbahçe yönetimi, Jason Denayer'in Türkiye'de olan menajeriyle görüşerek oyuncunun şartlarını öğrenecek.
Fenerbahçe, Jason Denayer'in menajeri ile yapılacak ilk görüşmenin ardından, Belçikalı futbolcunun transferi için karar verecek. Elini çabuk tutmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, bu transfer görüşmesini kısa süre içerisinde olumlu ya da olumsuz olarak bitirecek.
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