Fenerbahçe'nin Avusturya kamp tarihlerinde değişiklik

Fenerbahçe Futbol A Takımı'nın Avusturya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmaları, 2 gün erken sona erecek.

cumhuriyet.com.tr
05 Temmuz 2022 Salı, 14:45
Fenerbahçe'nin Avusturya kamp tarihlerinde değişiklik
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Fenerbahçe'nin Avusturya kampı 2 gün erken bitecek.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 1 Temmuz'da Avusturya'nın Graz şehrinin Bad Radkersburg kasabasına gelen sarı-lacivertlilerin, buradan 7 Temmuz Perşembe günü İstanbul'a dönmesi planlanmıştı.

Fenerbahçe'nin 6 Temmuz Çarşamba günü Macaristan ekibi Mol Fehervar ile oynayacağı hazırlık müsabakası da bir gün öne alınmıştı.

Sarı-lacivertli kafile, bu akşam oynanacak Mol Fehervar mücadelesinin ardından İstanbul'a dönecek.


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