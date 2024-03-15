Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe'nin Konferans Ligi çeyrek final turundaki rakipleri belli oldu. Sarı lacivertli ekibin rakibinin netlik kazanacağı kura çekimi bugün saat 16.00’da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 09:39
Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri belli oldu!
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UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turu mücadeleleri tamamlandı. UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe çeyrek finale kalma başarısı gösterdi. Rakiplerini mağlup eden PAOK, Fiorentina, Viktoria Plzen, Club Brugge, Aston Villa, Olympiakos ve Lille adını çeyrek finale yazdırarak Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi oldu.

KONFERANS LİGİ MAÇ SONUÇLARI

Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise (Belçika): 0-1 (İlk maç: 3-0)

Viktoria Plzen (Çekya)-Servette (İsviçre): 3-1 (Penaltılarda) (0-0)

PAOK (Yunanistan)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 5-1 (0-2)

Fiorentina (İtalya)-Maccabi Haifa (İsrail): 1-1 (4-3)

Tel Aviv (İsrail)-Olympiakos (Yunanistan): 1-6 (Uzatmalarda) (4-1)

KURA ÇEKİMİ BUGÜN YAPILACAK

Konferans Ligi çeyrek final eşleşmeleri 15 Mart Cuma günü TSİ 16.00'da düzenlenecek kura çekimiyle beraber belli olacak.

Kura çekimi İsviçre’nin Nyon Kenti’nde düzenlenecek.


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