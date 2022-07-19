Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu belli oldu

19 Temmuz 2022 Salı, 12:42

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk mücadelesinde yarın Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg düdük çalacak. Nyberg'in yardımcılıklarını ise Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist üstlenecek.

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk resmi maçına Dinamo Kiev karşısında çıkacak Fenerbahçe, sahadan galip ayrılarak eve avantajlı bir şekilde dönmeyi hedefliyor. Karşılaşmanın rövanşı ise Ülker Stadyumu'nda 27 Temmuz saat 19.00'da oynanacak.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda yarın Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Kadroda; Altay, Ertuğrul, Furkan, Serdar, Szalai, Tisserand, Osayi, Novak, Burak, Ferdi, Arao, Zajc, Lincoln, İsmail, Crespo, İrfan Can, Arda, Rossi, Emre, Bruma, Muhammed, Valencia, Serdar ve King yer aldı.

Kadroda yer almayan isimler, Kim Min-Jae, Tiago Çukur, Nazım Sangare, Luiz Gustavo, Mauricio Lemos, Max Meyer, Mbwana Samatta, Steven Caulker, Pelkas ve Berisha oldu.