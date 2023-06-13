Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'dan Umut Nayir yanıtı

Yayınlanma: 13.06.2023 - 16:34

Güncelleme: 13.06.2023 - 16:34

TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'un başkanı Murat Özkaya, TRT Spor ekranlarında açıklamalarda bulundu.

TFF başkanlık seçimlerini değerlendiren Özkaya, "Federasyon başkanımız çok uğraşıyor. Umarım aday da olur. Federasyon seçimleri tüm camiaya hayırlı olsun" dedi.

Murat Özkaya (solda) ile Dursun Özbek (sağda)

"SÜPER LİG'E ÇIKMAK İSTİYORUZ"

TFF 1. Lig'in çok zorlu bir lig olduğunu söyleyen Özkaya, "İki senedir play-off'a kalıyor ve çıkamıyoruz. Bu sefer çalışmalarımızı yapıp gelecek sezon Süper lig'e çıkmak istiyoruz. Futbolun ana teması oyuncudur. Ana hedefimiz iyi futbolcularla Süper Lig'e çıkıp yetiştirici bir kulüp olarak Türk futboluna katkı sağlamaktı. Eyüpspor'un kuruluş amacı Kurtuluş savaşına hizmet için kurulmuştur. Renkleri de Fenerbahçe'nin renklerine yakındır. Bunun sebebi de o dönem futbol takımları deplasmanlara falan giderken aranmıyordu. Aranmadıkları için de kurtuluş savaşı için Türk ordusuna silah taşıyorlardı. Biz de bugün Türk futbolunun kurtuluşu için mücadele ediyoruz" sözlerini sarf etti.

Umut Nayir

UMUT NAYİR İÇİN FENERBAHÇE İDDİASI

Geçen sezon Ümraniyespor'a kiralanan Umut Nayir hakkında konuşan Özkaya, "Umut Nayir Türk futbolunun bir değeri. Orada 19 gol atması benim için büyük bir gurur. 'Başkanım ben 1 yıl Süper Lig'de oynamak istiyorum. Bırakırsanız mutlu olurum' dedi. Ümraniyespor ile anlaştık biz de" dedi.

Umut Nayir'e Fenerbahçe'nin ilgisi olduğunu doğrulayan Özkaya, "Fenerbahçe Umut Nayir'i istedi mi" sorusuna "Her oyuncumuzun isteği çok önemli. Arda Turan da mükemmel bir profesyonel. Kim gelirse gelsin bizim herkese kapımız açık" yanıtını verdi. Özkaya, kendisine tekrar yöneltilen "Fenerbahçe'nin bir ilgisi var diyebilir miyiz" sorusuna ise "Aynen" cevabını verdi.

"BEN GALATASARAYLIYIM"

Özkaya son olarak, "Ben Galatasaraylıyım her şeyden önce. Bizim amacımız Türk futboluna hizmet etmek. Ana hedefimiz bu. Biz her takıma zevkle oyuncu veren bir kulüp olmak istiyoruz. Bizim oyuncularımızı isteyen herkesle konuşabiliriz. Para konuşmadan yürümek bizim hayalimiz. Para tabii ki olmalı ama sonraki konu olmalı" ifadelerini kullandı.