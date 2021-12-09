Fenerbahçe'nin elendiği UEFA Avrupa Ligi'nden kazandığı para belli oldu

09 Aralık 2021 Perşembe, 23:11

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nden elde ettiği toplam gelir belli oldu.

Katılım payı olarak 3.63 milyon Avro, katsayı primi olarak 2.5 milyon Avro gelir elde eden Fenerbahçe, grupta aldığı 1 galibiyet ve 3 beraberlikle de toplam 1.26 milyon Avro geliri daha elde etti.

Bu gelirleri toplayınca, Fenerbahçe bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nden toplamda 115 milyon TL kazanmış oldu.