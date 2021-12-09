Fenerbahçe'nin elendiği UEFA Avrupa Ligi'nden kazandığı para belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nden elenerek yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe'nin maçlarını tamamlaması ile birlikte kasasına giren para da belli olmuş oldu.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nden elde ettiği toplam gelir belli oldu.
Katılım payı olarak 3.63 milyon Avro, katsayı primi olarak 2.5 milyon Avro gelir elde eden Fenerbahçe, grupta aldığı 1 galibiyet ve 3 beraberlikle de toplam 1.26 milyon Avro geliri daha elde etti.
Bu gelirleri toplayınca, Fenerbahçe bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nden toplamda 115 milyon TL kazanmış oldu.
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