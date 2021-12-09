Stefan Kuntz, Fenerbahçe- Eintracht Frankfurt mücadelesinde Ali Koç'la birlikte
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, , Fenerbahçe- Eintracht Frankfurt mücadelesini Ali Koç ile birlikte izledi.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Fenerbahçe'nin, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'u konuk ettiği mücadelede A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da tribündeki yerini aldı.
Kuntz, Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la birlikte takip etti.
Video Haberler
- 'Müzik bir ruhtur, dimi enişte?'
- Kılıçdaroğlu, Şenyaşar ailesini ziyaret etti
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
- Meclis'te gergin anlar
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- 'Sokaklarda kalıyorum, olumlu dönüş gelmiyor'
- İzmir'de hortum çıktı, çatılar uçtu
- Katar Emiri elini uzattı, AKP'li vekil sıkmadı
- Sedat Peker gözaltında mı?
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücrette 'teklif' tartışması
- TİSK'in asgari ücret teklifine tepki yağdı!
- Özel'den Soylu'ya çok sert tepki
- Rıdvan Dilmen kime oy vereceğini açıkladı
- Soylu, Özgür Özel'in üzerine yürüdü
- Irak duyurdu: Uluslararası koalisyon güçleri çekildi
- Hakan Ural'ın sözleri tepki çekti
- Kaçak yurtta başı kesilen öğrenci toprağa verildi
- AKP ilk kez ikinci parti!
- Nebati'nin mağazalarında neler oluyor?