Stefan Kuntz, Fenerbahçe- Eintracht Frankfurt mücadelesinde Ali Koç'la birlikte

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, , Fenerbahçe- Eintracht Frankfurt mücadelesini Ali Koç ile birlikte izledi.

cumhuriyet.com.tr
09 Aralık 2021 Perşembe, 21:08
Stefan Kuntz, Fenerbahçe- Eintracht Frankfurt mücadelesinde Ali Koç'la birlikte
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UEFA  Avrupa Ligi D Grubu son maçında Fenerbahçe'nin, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'u konuk ettiği mücadelede A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da tribündeki yerini aldı.

Kuntz, Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la birlikte takip etti.


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