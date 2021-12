UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Fenerbahçe'de Mergim Berisha: Çok mutsuzum

09 Aralık 2021 Perşembe, 23:02

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. haftasında Fenerbahçe, son haftaya lider giren Eintracht Frankfurt'u konuk etti.

Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşma 1-1 sona erdi. Fenerbahçe'nin maçtaki tek golünü dakika 42'de Mergim Berisha kaydetti.

"ÇOK MUTSUZUM"

Maçın ardından Berisha, açıklamalarda bulunan "İyi bir maç çıkardık" diyen Alman futbolcu, "Maalesef elendik. Pazartesi günkü lig maçına konsantre devam edeceğiz. Avrupa Ligi'nden elendiğimiz için çok mutsuzum. Bu seviyede küçük detaylar çok şey fark ettiriyor. Önümüzdeki maçlara konsantre olmayı ve iyi sonuçlar almayı umuyorum." diye konuştu.

Karşılaşmada 90 dakika forma giyen Serdar Aziz ise "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Her maç bizim için çok önemli, her maçı kazanmaya çalışırız. Bizim için şu an lig daha önemli. Antep maçıyla kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Şampiyonluk bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.