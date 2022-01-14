Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Luis Nani'nin yeni adresi belli oldu
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Luis Nani, Serie A ekiplerinden Venezia ile anlaştı.
2015-2016 sezonunda Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe formasını da giyen Luis Nani, İtalya Serie A ekiplerinden Venezia'nın kadrosuna dahil oldu.
Son olarak MLS ekiplerinden Orlando City'de forma giyen ve yaklaşık 1 aydır boşta olan Portekizli kanat oyuncusu, daha önce Lazio ile yer aldığı Serie A'ya bu sefer Venezia forması ile dönmüş oldu.
Venezia, bu sezon Serie A'da çıktığı 20 karşılaşmada topladığı 17 puan ile küme düşme hattının hemen üstünde, 17. sırada bulunuyor.
Serbest oyuncu konumundaki Nani Orlando formasıyla 74 maçta 27 gol attı ve 14 asist yaptı.
Sporting, Manchester United, Valencia ve Lazio gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde top koşturan Portekizli yıldız, 2015-2016 sezonunda da Fenerbahçe'de oynadı.
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