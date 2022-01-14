İsmail Kartal’ın Fenerbahçe planı belli oldu

14 Ocak 2022 Cuma, 12:44

Süper Lig’de sezonun geri kalanında Fenerbahçe’nin başına geçen İsmail Kartal’ı zor görevler beklediği kaydedildi.

Sözcü’den İrfan Yirmibeş’in haberine göre, İsmail Kartal, mental olarak dibe vurmuş oyuncuları bir hedef doğrultusunda birleştirerek Fenerbahçe’yi yeniden ayağa kaldırmaya çalışacak.



Göreve başladıktan sonra tesislerde yoğun mesai harcadığı belirtilen Kartal’ın, oyuncular ile yapılan çalışmaların verilerini inceleyerek uyarılarda bulunacağı bildirildi.



HEDEF SEYİR ZEVKİ YÜKSEK BİR TAKIM



Haberde, İsmail Kartal’ın öncelikle Fenerbahçe’nin ideal 11’ini belirleyeceği ve sakat veya cezalı oyuncu olmadığı sürece kadroda değişiklik yapmayacağı iletildi.



Oyunun merkezine Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci’yi koyacağı belirtilen Kartal’ın, pas sayısının artırarak seyir zevki yüksek bir takım kurmayı hedeflediği ifade edildi.



BİRİK VE BERABERLİK VURGUSU



Haberde, İsmail Kartal’ın oyunculardan belli başlı isteklerde bulunarak “Herkes vites yükseltecek. Sahaya yüreğini ortaya koyacak. Benim düşüncem tüm oyuncuların taşın altına elini soktuğu bir takım oluşturmak. Önyargım ve saplantım yok” diye konuştuğu iletildi.



İsmail Kartal’ın takımda birlik ve beraberlik ortamı oluşturmak istediği kaydedilirken Mesut Özil, Gustavo, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş ile yaptığı toplantıda bu konuda tecrübeli oyunculardan kendisine yardımcı olmalarını istediği öğrenildi.

