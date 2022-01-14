Fenerbahçe'nin son kupasında İsmail Kartal imzası

14 Ocak 2022 Cuma, 07:00

Fenerbahçe’nin öz evladı İsmail Kartal Sarı-Lacivertlilerden gelen teklifi tereddütsüz kabul ettikten hemen sonra soluğu Samandıra’da aldı. Futbolculuğu döneminde boş mukavele imzalayan, Aziz Yıldırım’ın tek bir transfer bile yapmamasına ses çıkarmayan Kartal bir defa daha Fenerbahçe için fedakârlık etmekten çekinmedi.

2014’TE GÖREV ALMIŞTI

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, takımı şampiyon yapmış olsa da disiplinsiz davranışlarıyla ön plana çıkan Ersun Yanal’ı gönderdikten sonra 2014-15 sezonunda Sarı-Lacivertlileri İsmail Kartal’a teslim etmişti. Tek bir transfer dahi yapmayan Fenerbahçe yine de şampiyonluk yarışı verirken Kartal’ın devre arasındaki takviye talebi karşılıksız kalmış, 26. haftada takım otobüsü kurşunlanmış, moraller dibe vurmuş, yaşanan onca olumsuzluğa karşın Sarı-Lacivertliler ligi ikinci sırada bitirmişti. Yıllardır başarıya aç Fenerbahçe’nin müzesine götürdüğü son kupada İsmail Kartal imzası var. Fenerbahçe, 25 Ağustos 2014’te Manisa’da oynanan finalde normal süresi 0-0 biten maçta Galatasaray’ı penaltılarla eleyerek Süper Kupa’yı kaldırdığında teknik direktörlük koltuğunda Kartal oturuyordu.