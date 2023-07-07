Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Luigi Datome basketbolu bıraktı
Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu İtalyan Luigi Datome, kariyerine son verdiğini açıkladı.
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Luigi Datome basketbolu bıraktığını açıkladı.
Datome, Instagram'dan paylaştığı videoyla emeklilik kararını duyurdu.
Fenerbahçe'de 2015-2020 yıllarında forma giyen 35 yaşındaki Datome, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons ve Boston Celtics, İtalya'da ise Montepaschi Siena, Scafati, Virtus Roma ve son olarak EA7 Emporio Armani Milan'da görev yaptı.
İtalya ve Türkiye'de üçer kez lig şampiyonluğu elde eden Datome, sarı-lacivertli formayla 2017'de THY Avrupa Ligi zaferi yaşadı.
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