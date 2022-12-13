Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Flamengo'nun başına geçti

Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians'taki görevinden ailevi sorunlar nedeniyle ayrılan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, Brezilya'da kaldı. Pereira, Flamengo ile resmi sözleşme imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
13 Aralık 2022 Salı, 16:22
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Flamengo'nun başına geçti
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Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni adresi için resmi açıklama geldi. Flamengo, deneyimli çalıştırıcıyla 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. 

Corintihans'ın başında 63 maça çıkan Vitor Pereira 1,63'lük puan ortalaması yakaldı. 57 yaşındaki teknik direktör Corintihans'a Brezilya Kupası'nda final oynattı. Finalde penaltılar sonucu Flamengo'ya kaybetmişti.

Vitor Pereira, geçen sezonun başında ikinci kez Fenerbahçe'nin başına getirilmiş ancak kötü gidişat nedeniyle devre arası gelmeden yollar ayrılmıştı.


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