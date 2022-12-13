Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Flamengo'nun başına geçti
Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians'taki görevinden ailevi sorunlar nedeniyle ayrılan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, Brezilya'da kaldı. Pereira, Flamengo ile resmi sözleşme imzaladı.
Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni adresi için resmi açıklama geldi. Flamengo, deneyimli çalıştırıcıyla 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
O Clube de Regatas do Flamengo informa que tem um acordo com o técnico Vítor Pereira para comandar o elenco profissional em 2023.#CRF pic.twitter.com/j1rne9LsNh— Flamengo (@Flamengo) December 13, 2022
Corintihans'ın başında 63 maça çıkan Vitor Pereira 1,63'lük puan ortalaması yakaldı. 57 yaşındaki teknik direktör Corintihans'a Brezilya Kupası'nda final oynattı. Finalde penaltılar sonucu Flamengo'ya kaybetmişti.
Vitor Pereira, geçen sezonun başında ikinci kez Fenerbahçe'nin başına getirilmiş ancak kötü gidişat nedeniyle devre arası gelmeden yollar ayrılmıştı.
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