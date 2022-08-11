Fenerbahçe'nin forvet transferinde rota değişti! Hedef yeniden Alexander Sörloth...

11 Ağustos 2022 Perşembe, 10:58

Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar sürüyor.

Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe, Süper Lig'e dönmeye sıcak bakan Sörloth için devreye girdi.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; Norveçli golcünün Leipzig'de yapılan transferler sonrası 4. forvet konumuna düşmesi sarı-lacivertlilerin elini güçlendirdi.

Bundesliga ekibi, Salzburg’dan 19 yaşındaki Benjamin Sesko’nun da transferini bitirince Alexander Sörtloth'un ayrılığı olası hale geldi.

RB Leipzig’in kadroda düşünmediği Norveçli golcüyü satın alacak bir takım çıkmaması durumunda geçen sezon olduğu gibi yeniden kiralanması bekleniyor.

GOMEZ OLMADI SORLOTH ÖNE ÇIKTI

Uruguaylı yıldız Maxi Gomez için Valencia'nın 12 milyon Euro'da ısrar etmesi ibrenin yeniden Sörloth'a çevrilmesinde önemli bir etken oldu.

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