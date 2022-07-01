Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa devinin radarına girdi
Fenerbahçe’nin göz bebeği olan Arda Güler, Avrupa’dan birçok takımın radarındaydı. Genç yıldız için harekete geçen ilk takım Lyon oldu.
Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihinde gol atan en genç oyuncusu olan Arda Güler, sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Birçok Avrupa takımı tarafından takibe alınan, Barcelona ve Dortmund’un radarına giren 17 yaşındaki yıldız için harekete geçen ilk takım Lyon oldu.
Fransız ekibinin, Arda Güler’i kadrosuna katmak için teklif hazırlığında olduğu kaydedildi. Fransız devinin, genç yıldız için 10 milyon Euro ile sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı belirtildi.
16 MAÇTA 3 GOL 5 ASİST
Fenerbahçe taraftarlarının sevgilisi haline gelen Arda Güler, Süper Lig'de güncel piyasa değeri en fazla yükselen isim olmuştu. Sarı-lacivertli forma ile bu sezon 16 maça çıkan Arda Güler, 3 gol 5 asistlik performans sergiledi.
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