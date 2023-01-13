Fenerbahçe'nin Haji Wright teklifi ortaya çıktı!
Fenerbahçe ara transfer dönemi çalışmalarına hız verirken, Süper Lig ekibi Antalyaspor'un ABD'li golcüsü Haji Wright'a gözünü dikti. Sarı-lacivertlilerin Wright için yaptığı teklif belli oldu.
35 puanla Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe, ara transfer dönemi çalışmalarına başladı.
Fraport TAV Antalyaspor forması giyen ABD'li Haji Wright'ı kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertlilerin teklifinin ayrıntıları da belli oldu.
Haji Wright
Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, Akdeniz ekibine 4,5 milyon Euro ile birlikte Nazım Sangare, Bruma ve Mauricio Lemos'tan oluşan bir teklif sundu.
Galatasaray'ın da gündeminde yer alan ABD'li futbolcu bu sezon Antalyaspor forması altında çıktığı 17 maçta 11 kez gol sevinci yaşadı.
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