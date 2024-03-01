Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu!
Fenerbahçe, Hatayspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Sakatlığını atlatan Fred kadroda yer aldı.
Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu belli oldu.
Sakatlığını atlatan Fred, kadroda yer aldı. Cezalı Djiku, kafilede yer almadı.
Ayrıca sakatlığı bulunan İrfan Can ve King kadroda kendine yer bulamadı.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:
?? A. Hatayspor maçı kamp kadromuz. #HATvFB pic.twitter.com/QAFDl8agmy— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 1, 2024
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