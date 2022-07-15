Fenerbahçe'de yabancı sayısı problemi

15 Temmuz 2022 Cuma, 09:07

Fenerbahçe'de transferde büyük hareketlilik yaşanıyor. Son günlerde yeniden atağa kalkan sarı-lacivertli kulüp, şu ana kadar dış transferde 6 oyuncuya imza attırdı.

Lincoln Henrique 3.5 milyon Euro'ya Santa Clara'dan transfer edildi. Bruma satın alma opsiyonuyla PSV Eindhoven'dan 1 yıllığına kiralandı. Emre Mor için Fatih Karagümrük'e 2 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. A Milli Takım'a çağrılan Tiago Çukur, 250 bin Euro bonservis bedeliyle Watford'tan transfer edildi. Son olarak Watford'da forma giyen ve serbest oyuncu konumunda bulunan Joshua King'e herhangi bir bedel ödenmedi. Flamengo forması giyen Willian Arao ile de 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

KIM MIN-JAE FRANSA YOLCUSU

Milliyet'in haberine göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un ısrarla takımda tutmak istediği Kim Min-Jae, Rennes'le anlaşmaya vardı. Fransız ekibi teklifini artırarak toplam 19.5 milyon Euro’ya çıkardı ve anlaşma sağlandı. Oyuncuyla sözleşme 4 yıllık olacak. Sonraki satıştan yüzde 20’lik bir pay olacak. Ayrıca Türkiye için öncelikli satın alma hakkı Fenerbahçe’ye ait. Kim’in Rennes’den alacağı maaş ise sezonluk 2.2 milyon Euro.

Fenerbahçe’nin kadrosunda yer alan mevcut yabancı oyuncu listesi şu şekilde: Willian Arao, Joshua King, Attila Szalai, Osayi Samuel, Tisserand, Novak, Valencia, Berisha, Crespo, Zajc, Pelkas, Rossi, Lincoln, Bruma, Gustavo, Samatta, Caulker, Lemos ve Meyer.

Sarı-lacivertli kulüpte, Kim Min-Jae'nin Fransız ekibi Rennes'le anlaşmaya varmasının ardından yabancı sayısı 19'a ulaştı. Bu nedenle kadroda bazı oyuncularla yolların hızlıca ayrılması gerekiyor.

MERGIM BERISHA İLE YOLLAR AYRILACAK

Ayrılacak isimlerin ilk sırasında Mergim Berisha geliyor. Bundesliga kulüplerinden Mainz’ın listesinde olan Berisha için 4 milyon Euro civarında bir bonservis bekleniyor. Yine benzer şekilde Pelkas’tan da para kazanılması bekleniyor.

Ayrıca şu anda kadroda düşünülmeyen ve yüksek maaşlı olan Luiz Gustavo ve Samatta da istenmiyor. Gustavo ve Samatta’nın yıllık kazançları toplamda 7 milyon euroya yaklaşıyor. Samatta'ya isteyen kulüp Kızılyıldız. Geçen sezonu kiralık olarak Gaziantep FK'da geçiren Caulker'ın yanı sıra Lemos ve Meyer’in ise kesin olarak ayrılmaları düşünülüyor. Yine şartlara göre Novak ve Tisserand’la da vedalaşılması gündemde.