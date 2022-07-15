Fenerbahçeli futbolcu Kim Min-Jae, Rennes'e transfer oluyor

15 Temmuz 2022 Cuma, 09:47

Rennes, Güney Koreli stoper için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

Fransız temsilcisinin, bu transfer için başarılı savunmacının serbest kalma bedeli olan 18 milyon Euro'yu ödeyeceği kaydedildi.

NAPOLI YARIŞTAN ÇEKİLDİ

25 yaşındaki futbolcu, iki kulüp arasında anlaşma sağlanmasının ardından Rennes ile sözleşme görüşmelerine başladı.

Öte yandan Kim Min-Jae'yi transfer etmek isteyen bir başka kulüp olan Napoli'nin ise 15 milyon Euro'dan daha yüksek teklif vermediği için transferi tamamlayamadığı öğrenildi.

Kim Min-Jae'nin transferinin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.