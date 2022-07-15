Joao Pedro'nun Fenerbahçe ile anlaştığı iddiası

İtalya Ligi (Serie A) ekibi Cagliari’nin futbolcusu Joao Pedro’nun, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Joao Pedro’nun menajerinin cumartesi günü İstanbul'a geleceği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2022 Cuma, 08:54
Joao Pedro'nun Fenerbahçe ile anlaştığı iddiası
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Bir süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Cagliari'nin Brezilyalı oyuncusu Joao Pedro'nun Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi.

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberinde Joao Pedro'nun Fenerbahçe'yle anlaştığı kaydedildi. Oyuncunun menajerinin cumartesi günü İstanbul'a gelerek sözleşme ayrıntılarını konuşacağı ve transferin resmileşeceği ifade edildi.

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan verilen bilgilere göre Fenerbahçe'nin Cagliari kulübüne 6,5 milyon Euro ödeyerek Joao Pedro'yu kadrosuna katacağı ifade edildi.

Joao Pedro geçen sezon Cagliari'de 39 maça çıkarken, 13 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

İtalya Milli Takımı'nda 1 kez forma giyen Joao Pedro, kariyerinde daha önce Atlético Mineiro, Vitoria Guimares, Palermo, Penarol, Santos, Estoril gibi takımların formasını giydi. Joao Pedro, 2014 yılında Estoril'den Cagliari'ye 1,3 Milyon Euro karşılığında transfer oldu.


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