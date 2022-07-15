Joao Pedro'nun Fenerbahçe ile anlaştığı iddiası
İtalya Ligi (Serie A) ekibi Cagliari’nin futbolcusu Joao Pedro’nun, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Joao Pedro’nun menajerinin cumartesi günü İstanbul'a geleceği belirtildi.
Bir süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Cagliari'nin Brezilyalı oyuncusu Joao Pedro'nun Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi.
Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberinde Joao Pedro'nun Fenerbahçe'yle anlaştığı kaydedildi. Oyuncunun menajerinin cumartesi günü İstanbul'a gelerek sözleşme ayrıntılarını konuşacağı ve transferin resmileşeceği ifade edildi.
TEKLİF ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan verilen bilgilere göre Fenerbahçe'nin Cagliari kulübüne 6,5 milyon Euro ödeyerek Joao Pedro'yu kadrosuna katacağı ifade edildi.
Joao Pedro geçen sezon Cagliari'de 39 maça çıkarken, 13 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
İtalya Milli Takımı'nda 1 kez forma giyen Joao Pedro, kariyerinde daha önce Atlético Mineiro, Vitoria Guimares, Palermo, Penarol, Santos, Estoril gibi takımların formasını giydi. Joao Pedro, 2014 yılında Estoril'den Cagliari'ye 1,3 Milyon Euro karşılığında transfer oldu.
Video Haberler
- Plajda korku dolu anlar: Şoka girdi
- Cinayetten sonra canlı yayın yapmış!
- Trombon ile ayı kovaladı!
- Tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı
- İşte Çeşme'deki yangın sonrası felaket...
- Ege'den bir kötü haber daha: Yangın büyüyor
- Otomobille birini ezmeye çalışırken, işyerine daldı!
- İmamoğlu'dan 'çizme' salvosu
- Su toprağı aşındırdı, köyde insan iskeleti bulundu
- Plajda korkutan hortum!
En Çok Okunan Haberler
-
- Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump öldü
- 'Oyuncularımızla iyi bir sinerji yakaladık'
- AKP’li kadın iktidarı eleştiren gencin yakasına yapıştı
- İstanbul'un göbeğinde görülmemiş dehşet!
- Cinayetten sonra canlı yayın yapmış!
- Mehmet Şef'ten MasterChef yarışmacısına iş teklifi
- '36 yerinden bıçaklanmış'
- Satır arasındaki ayrıntıya dikkat çekti
- Baki Ersoy'a Bahçeli'den davet
- Baydemir ve bakan birlikte açmış