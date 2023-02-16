Fenerbahçe'nin kan bağışı kampanyasına katılım yüksek

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 16:33

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 16:33

Fenerbahçe Kulübü'nün Kızılay ile düzenlediği kan bağışı kampanyasına, sabah erken saatlerden itibaren yoğun katılım gerçekleşti.

Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda başlayan kampanya içih kan bağışı çağrısına birçok takımın taraftarı da karşılık verdi.

Galatasaray taraftarı Ömer Mustafa Şahin ve Bodrumspor taraftarı Safa Turgay, kan bağışı için Ülker Stadyumu'na geldi ve birlik beraberlik çağrısı yaparak bütün takım taraftarlarını kan vermeye davet etti.

Sarı-lacivertli kulübün çalışanları, yöneticiler, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Kadıköy Belediyesi yetkilileri de stadyuma gelerek kan bağışında bulundu.

"BUGÜN BİRLİK OLMA GÜNÜ

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, bütün Kadıköy halkına kan verme çağrısı yaptı.

Odabaşı, renklerin önemli olmadığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Fenerbahçe ya da bir başka kulüp işi değil bu. Şu anda herkesin kampanyalara destek vermesi gerekiyor. Ben bölgeden geliyorum. Montumu 1 haftadır üzerimden çıkarmadım, farkındalık oluşturmak için. Depremden yaralı bir şekilde kurtulan ve ülkenin birçok bölümünde tedavi gören insanlar var. Kan ihtiyacı oluştuğu anda Kızılay'ın depolarının dolu olması gerekiyor. Fenerbahçe'nin bu çağrısı çok anlamlı. Bütün Kadıköylü komşularımızdan bu kampanyaya destek bekliyorum. Renklerin bir olduğu bir dönem yaşıyoruz. Ben bütün taraftarların geleceğinden emindim. Kadıköy'de yaşayanların ülke sevdası, vatan sevdasını anlatmaya gerek bile yok. Bugün birlik olma günü. Bu kampanya çok önemli ve tüm Kadıköylüleri desteğe davet ediyorum."